Giovani UDC Avellino- solidarietà a Giordano e Bianchino.

27/04/2017

Come movimento giovanile siamo vicini ai sindaci di Montoro Mario Bianchino e di Monteforte Costantino Giordano e ai consiglieri Napolitano e Renzulli, la nostra solidarietà e massima è veramente sentita. Noi pensiamo che fare politica significa poter esprimere liberamente il proprio pensiero e la propria legittima azione politica sul territorio a beneficio della collettività ,quindi condanniamo ogni atto di intimidazione che potesse condizionare l'operato di chi si impegna quotidianamente per la propria comunità, ecco perché gli episodi di minaccia e di intimidazione nei confronti dei Sindaci Bianchino e Giordano sono atti vili e da condannare fermamente. "- dichiara Antonio De Cola componente dei giovani UDC Avellino e membro del comitato provinciale del partito in Irpinia . "Invitiamo i Sindaci Bianchino e Giordano e i consiglieri Renzulli e Napolitano ha continuare il loro lavoro nei rispettivi comuni , con la solita determinazione e con l'entusiasmo di sempre , perché solo continuando ad operare nel rispetto delle regole si potrà sconfiggere i vari atti di intimidazione e di minaccia che nei mesi scorsi hanno visto come destinatari anche consiglieri di minoranza di Grottolella. Ribadiamo la nostra vicinanza e la nostra solidarietà a chi ha dovuto subire minacce e intimidazione varie , invitando gli organi preposti, in primo luogo la Procura di Avellino ad avviare indagini in merito, perché la libertà di azione politica direttamente prevista dalla Costituzione negli articoli 48 e 49 possa essere sempre garantita è tutelata" - dichiara Marco Grossi consigliere comunale al comune di Grottoella e responsabile comunicazione Giovanni UDC Avellino. Comunicato giovani UDC Avellino.