Polo tecnico di Calitri all'avanguardia: successo per il progetto “Viaggiando si impara”

di Redazione 04/07/2017

Proseguono con successo le attività del Polo Tecnico T.E.A.C. Terre d’Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi e di Calitri, nell’ambito dell’alternanza scuola - lavoro “Viaggiando si impara”. Una particolare attenzione è stata rivolta al modulo “Viaggiando impariamo l’Inglese” che ha portato gli studenti dell’Istituto Tecnico Professionale a volare all’estero. Ad affiancare il team di professionisti dell’ Istituto professionale F. De Sanctis, che ha realizzato questo percorso didattico, la società Atb Consulting, che ha fornito un sostegno pratico ed efficiente agli studenti e alle loro attività all’estero occupandosi della promozione e della pubblicizzazione delle stesse. Più nello specifico l’Atb Consulting ha curato la campagna di foto documentali dell’esperienza svolta dagli alunni nel percorso di Alternanza, nonché l’aspetto di pubblicizzazione e veicolazione dell’evento.