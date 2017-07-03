Home Avellino Calcio Pigliacelli-Cissè, sembra fatta: doppio colpo per l'Avellino

di Redazione 03/07/2017

Gli indizi sono arrivati dal procuratore del portiere e dal diesse del Benevento. L'Avellino è ad un passo dal doppio colpo. Uno in attacco e l'altro per quanto riguarda il portiere. Il procuratore Danilo Caravello ha praticamente annunciato l'arrivo di Mirko Pigliacelli in Irpinia, confermando l'interesse dell'Avellino ai microfoni di SportChannel: "Ha il carattere giusto ed è il profilo ideale per la piazza di Avellino. Mirko piace molto sia alla dirigenza che a Mister Novellino. Se il Pescara non garantirebbe il posto da titolare cercheremo di accontentare la volontà del ragazzo, che vuole giocare anche il prossimo anno ed essere protagonista. Avellino potrebbe essere la piazza giusta. Non nego che ci sono già stati dei colloqui telefonici. In settiamana è previsto un incontro per valutare la fattibilità della trattativa. Se il Pescara dovesse dare la disponibilità alla cessione, al 90% Pigliacelli giocherebbe con l'Avellino." Gli Irpini sono vicinissimi anche all'arrivo dal Benevento di Karamoko Cissé. Di Somma e Vigorito hanno espresso una volontà chiara: dare priorità agli irpini per il calciatore. E l'Avellino, dunque, ha superato la concorrenza di Frosinone e Parma nella corsa all'attaccante guineano, che dovrebbe firmare un contratto triennale. Sarà lui il primo innesto in attacco. Il mercato dei lupi entrerà nel vivo oggi e non sono da escludere altre sorprese, sia in uscita che in entrata.