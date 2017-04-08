Perrotta: "Felice di questa vittoria, e lo sarei ancora di più da titolare"

Cambio in corso – “ Con l’inserimento di Bidaoui ho spinto di meno perché lui ha caratteristiche più offensive, perciò sono scalato in difesa anche per rifiatare un po’ visto che non riesco a essere veloce come lui.“. Dediche – “ Il gol lo dedico alla mia famiglia. E’ stato un periodo molto complicato, sono uscito da infortuni, ma ora sto venendo fuori alla grande e spero di continuare così “. Ruolo– “ Spero di giocare da terzino di ruolo so che posso dare molto al gruppo, in campo siamo diventati una vera e propria squadra".