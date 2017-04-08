Perrotta: "Felice di questa vittoria, e lo sarei ancora di più da titolare"
08/04/2017
Perrotta contento del risultato commenta così il post-partita:" Abbiamo meritato di vincere perché siamo stati più cattivi e ci abbiamo creduto fino alla fine, Sarei stato ancora più felice se Matteo Ardemagni avesse fatto goal –continua – perché a Frosinone abbiamo sentito la sua mancanza. Ma vabbè, ciò che conta è aver conquistato i tre punti, non è facile giocare sapendo dei punti di penalizzazione“.
Cambio in corso – “ Con l’inserimento di Bidaoui ho spinto di meno perché lui ha caratteristiche più offensive, perciò sono scalato in difesa anche per rifiatare un po’ visto che non riesco a essere veloce come lui.“. Dediche – “ Il gol lo dedico alla mia famiglia. E’ stato un periodo molto complicato, sono uscito da infortuni, ma ora sto venendo fuori alla grande e spero di continuare così “. Ruolo– “ Spero di giocare da terzino di ruolo so che posso dare molto al gruppo, in campo siamo diventati una vera e propria squadra".
