Perrotta: "Felice di questa vittoria, e lo sarei ancora di più da titolare"

08/04/2017

Perrotta:
Perrotta contento del risultato commenta così il post-partita:" Abbiamo meritato di vincere perché siamo stati più cattivi e ci abbiamo creduto fino alla fine, Sarei stato ancora più felice se Matteo Ardemagni  avesse fatto goal –continua – perché a Frosinone abbiamo sentito la sua mancanza. Ma vabbè, ciò che conta è aver conquistato i tre punti, non è facile giocare sapendo dei punti di penalizzazione“.
Cambio in corso – “ Con l’inserimento di Bidaoui ho spinto di meno perché lui ha caratteristiche più offensive, perciò sono scalato in difesa anche per rifiatare un po’  visto che non riesco a essere veloce come lui.“. Dediche – “ Il gol lo dedico alla mia famiglia. E’ stato un periodo molto complicato, sono uscito da infortuni, ma  ora sto venendo fuori alla grande e spero di continuare così “. Ruolo– “  Spero di giocare da terzino di ruolo so che posso dare molto al gruppo, in campo siamo diventati una vera e propria squadra".
Novellino: "Bene Migliorini e Perrotta, la squadra è migliorata tantissimo"

Serie B, Avellino vs Carpi 1-0: Perrotta all'ultimo minuto regala la vittoria

