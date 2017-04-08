Home Avellino Calcio Novellino: "Bene Migliorini e Perrotta, la squadra è migliorata tantissimo"

Novellino: "Bene Migliorini e Perrotta, la squadra è migliorata tantissimo"

08/04/2017

Walter Novellino, allenatore dell’Avellino, al termine della sfida contro il Carpi, ha parlato in conferenza stampa: "Ci abbiamo creduto fino in fondo, abbiamo cercato di recuperare sulle profondità, all'inizio siamo mancati nell'uno contro l'uno. Io guardo in campo, sono convinto di quello che dico, il Carpi è una squadra che ha fatto bene nelle sulle partite le vittorie nelle ripartenze, siamo riusciti a dominare in campo" poi aggiunge - " Sono stati fondamentali i cambi, l'ingresso di Castaldo e di Bidaoui hanno contribuito al gioco, bravo anche Migliorini che ha fatto benissimo, è migliorato nella fase di uscita. Una scelta tattica ma sofferta. Fino alla fine c’è stato un ballottaggio. Dobbiamo fare 100 metri abbiamo una montagna ripida da scalare, perchè abbiamo grandi ostacoli. Ho lavorato molto sulla squadra e loro sono stati disponibili, io lavoro sulla struttura è una squadra che vive il timore della penalizzazione".