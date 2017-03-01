Caricamento...

Nusco, sabato la Sfilata in maschera

Redazione Avatar

di Redazione

01/03/2017

Nusco, sabato la Sfilata in maschera
NUSCO  - Tradizioni, musica e gastronomia: sono questi gli ingredienti di “Sfilata in maschera”, iniziativa promossa dalla Pro loco Nusco – Balcone d’Irpinia e dall’Amministrazione comunale di Nusco in programma per sabato, 4 marzo. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Istituto Compresivo “J.F Kennedy” di Nusco e con l’associazione Pro loco di Castelvetere sul Calore. L’iniziativa prevede una sorta di gemellaggio tra Nusco e  Castelvetere sul Calore grazie ad una delle tradizioni più rilevanti del patrimonio culturale irpino che è il Carnevale. Alle ore 15.30, con partenza dal campo sportivo, avrà inizio la sfilata in maschera con i carri allegorici e la partecipazione dei bambini delle scuole di Nusco. Alle ore 18.00, in piazza De Sanctis, la tradizionale lettura del Testamento di Carnevale. Alle ore 19.30, sempre in piazza De Sanctis, avrà inizio la festa danzante con la pizzica e le tammorre del gruppo “Le perle del Sud”. Ci saranno stand gastronomici con prodotti tipici e piatti della tradizione.
