Novellino sorride, la squadra è quasi al completo. Pazza idea: Verde da esterno?

Partenio-Lombardi, pioggia di goal per l'U.S.Avellino, che nel pomeriggio, affronta la Primavera di Renato Cioffi, nella consueta amichevole settimanale. 6-0, il risultato finale, sugli scudi c'è Umberto Eusepi, mattatore di una doppietta.

Le altre reti, portano le firme di capitan D'Angelo, l'idolo del momento Ardemagni, Bidaoui e Belloni. Nel test, la sorpresa è il ritorno sul rettangolo di gioco, dell'attaccante, cheschiera fin dal primo minuto di gioco. Il recuperato Castaldo potrebbe dunque giocare titolare, al fianco di Ardemagni, contro il Vicenza. Se cosi sarà, mister Novellino dovrà arretraresulla linea di centrocampo, nel ruolo di eterno sinistro, al posto di Belloni. L'opzione di arretrare il talentino romano, è plausibile ma molto remota, infatti lo schema tattico del 4-4-2, interpretato dal mister irpino, non prevede un giocatore cosi offensivo in quel ruolo, come lo è il calciatore romano, ma prediligendo un giocatore più equilibrato come. Dunque un gran dubbio in attacco, che solo il mister scioglierà nei prossimi due giorni! Se Belloni probabilmente lascerà il suo posto a Verde, quello sicuro di giocare al suo posto a destra, è. Ballottaggio in mediana, per il partner di, tra l'altro recuperato, Paghera ed Omeonga. Capitan D'Angelo, nonostante abbia recuperato dall'infortunio, probabilmente si accomodera'in panchina, in vista dei due impegni ravvicinati che dovra'affrontare la squadra biancoverde, probabilmente l'allenatore di Montemarano effettuerà questo piccolo turnover. Con il recupero di Djimsiti, nessun dubbio nel reparto centrale, riprenderà il suo posto, in coppia con Jiday. Gonzalez verrà spostato sulla fascia, nel ruolo di terzino destro, sull'out sinistro giocherà Lorenzo Laverone, prendendo il posto di Perrotta. Naturalmente, Radunovic tra i pali, chi lo sposta!