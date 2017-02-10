Home Avellino Calcio Novellino presenta il Verona: "Pronti ad affrontare una squadra superiore alle altre"

di Redazione 10/02/2017

Conferenza Stampa pre Avellino-Verona per Walter Novellino. Il tecnico dell'Avellino ha parlato così della capolista: "Incontriamo una squadra costruita per vincere il campionato e che ha 20 punti più di noi. Ciò che interessa è fare bene, dare continuità e giocare la partita". In questo momento dobbiamo recuperare dei calciatori, non ho bisogno di caricare questa partita, che però va giocata con attenzione e determinazione. Mentalmente stiamo bene, ma abbiamo qualche problemino. Bisogna valutare le condizioni della fascia sinistra con Belloni ultimo acciaccato. Dobbiamo pensare a noi, dobbiamo risalire la classifica, conosciamo le difficoltà che possiamo incontrare a livello tecnico ma dobbiamo giocare la nostra partita. Non so che tipo di gioco faccia Pecchia domani, ma noi dobbiamo fare le nostre giocate. Belloni ha qualche fastidio, mentre Castaldo ci sarà ma non credo dall'inizio. Sono un allenatore che cerca di dare molta continuità a determinate situazioni tattiche. Perrotta sta imparando a fare la fase propositiva. Solerio è arrivato da poco e dalla Lega Pro, ci vuole pazienza. Sono tutte e due pronti. Ciò che mi interessa è l'atteggiamento. Abbiamo lavorato sulla fase difensiva soprattutto sui loro tagli ma Perrotta è sicuramente più esperto. Su Moretti titolare dobbiamo valutare. Nel caso di Belloni out ho diverse soluzioni in mente: non posso dare vantaggi agli avversari, vogliamo tutti il bene dell'Avellino. Mi aspetto diversi falsi nueve, tra cui Bessa. Loro hanno una squadra superiore alla media, ma noi dobbiamo saper gestire la gara."