Novellino avrà finalmente i suoi terzini: lunedì la prima fumata bianca

di Redazione 09/06/2017

"Sono fiducioso nei mezzi della squadra, arriverà qualcuno con personalità sul mercato, non più scommesse." E' stato chiaro Walter Novellino nel giorno della conferenza stampa di rinnovo del contratto con la squadra irpina. La dirigenza è già al lavoro per regalare i primi calciatori richiesti espressamente dal trainer di Montemarano. Il look sarà, inevitabilmente, diverso. A partire dal reparto difensivo. Al momento certi di conferma sono Migliorini e Laverone: quest'ultimo però sarà probabilmente utilizzato da Novellino sulla corsia destra di centrocampo. C'è da rifare anche il reparto dei portieri. Samir Ujkani è il nome che il tecnico ha richiesto: la trattativa per il portiere ex Pisa, di proprietà del Genoa è avviata e potrebbero presto arrivare novità. L'albanese avrebbe superato nelle gerarchie Carlo Pinsoglio, portiere del Latina. Secondo le ultime indiscrezioni la dirigenza biancoverde avrebbe chiuso la trattativa per Simone Rizzato, esterno mancino del Trapani, in scadenza di contratto con il club siciliano, che salvo sorprese, già lunedì, potrebbe sbarcare in irpinia e diventare un nuovo calciatore biancoverde. Nonostante i trentasei anni compiuti, il terzino sinistro vanta oltre seicento presenze tra i professionisti e nell'ultima stagione ha disputato 35 gare realizzando anche una rete. A destra, invece, appare molto avviata la trattativa per il prestito con diritto di riscatto di Antonio Balzano, classe '86 di proprietà del Cagliari, che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Cesena. Novellino potrà finalmente iniziare a sorridere, con gente di esperienza e non adattata al ruolo, come avvenuto lo scorso anno con Gonzalez e Perrotta.