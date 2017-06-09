Amministrative 2017 | Urciuoli: “programma semplice, cambieremo il volto di Atripalda”

La cultura e valorizzazione del patrimonio culturale;

Il rilancio del commercio e del turismo;

l’urbanistica sostenibile e il rilancio del territorio;

la riqualificazione delle periferie e di Contrada Alvanite;

Le politiche per l’ambiente e l’energia;

le politiche sostenibili verso i più deboli e chi vive in condizioni di disagio;

le scuole, i giovani e il tempo libero;

la trasparenza, la legalità;

la riorganizzazione del patrimonio comunale e della macchina amministrativa.

E in particolare

BENI CULTURALI - Valorizzare i beni culturali come volano per un razionale turismo culturale, penso sia una delle priorità da poter realizzare (il parco archeologico dell’Antica Abellinum, la Dogana dei Grani, la Basilica Paleocristiana, la Chiesa di Sant’Ippolisto, lo Specus Martyrum) e il fiume Sabato, questo rappresenta una ricchezza, un tesoro, un valore aggiunto per il tessuto urbano e non un problema come lo è oggi, l’obiettivo è quello di dare una identità culturale alla nostra città e ricomporre la sua memoria storica per farla diventare protagonista anche nel piano dell’area vasta.

RIORGANIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - per ottimizzare il patrimonio comunale con l'obiettivo principale di ridurre nel breve termine, i costi e gli sprechi a carico del Comune.

(Comunicato) - “In questi mesi di campagna elettorale abbiamo ascoltato le problematiche di tutti cittadini e vi posso assicurare che il malcontento è diffuso il dato di fatto è che l’amministrazione uscente è stata in letargo per l’intera consiliatura per poi svegliarsi alle porte delle elezioni. Una buona Amministrazione ha l’obbligo alla fine del suo mandato di rendicontare ai cittadini il suo operato, di tutte le azioni che ha intrapreso e dei progetti effettivamente realizzati cosa che non è successo con questa Amministrazione. Il nostro è un programma trasparente, semplice ma innovativo, che non si basa su logiche propagandistiche ma che punta sulla crescita della partecipazione collettiva, sulla necessità di dare voce a tutti, con un doveroso occhio di riguardo ai tanti soggetti fragili che chiedono di essere ascoltati. Le tematiche principali riguardano:Lavoreremo lealmente tra di noi, coinvolgendo tutti voi, mettendo al centro della nostra attenzione solo gli interessi generali per ritrovare, amministrando saggiamente, quella forte e sana POLITICA che ha contraddistinto la storia civile di Atripalda. Atripalda vive un degrado ormai insostenibile sotto gli occhi di tutti, una città periferia una Ghost Town, una città fantasma abbandonata. Quello che sta accadendo nella nostra città, dimostra come l’amministrazione precedente è stata sempre disattenta e insensibile ai problemi reali dei cittadini e del loro territorio, per non parlare di quelli meno abbienti. Quanti limiti, difficoltà, barriere architettoniche e problematiche ha la città e di quanto queste ostacolino l’autonomia, l’accessibilità e la fruibilità dei luoghi ai diversamente abili, agli anziani. Io abito a via Appia, dopo il passaggio a livello e vi garantisco che a tutt’oggi è praticamente impossibile raggiungere il centro con una semplice bicicletta. Mi auguro anzi sono certa che il nostro candidato Sindaco, persona sana e perbene, sia una persona in grado di procedere in modo vigoroso verso una netta discontinuità con l’Amministrazione precedente. Concludo rivolgendomi soprattutto alle persone sfiduciate dalle politica. La politica è fatta anche di gente onesta, buona, passionale come me e come tutti i candidati della lista Scegliamo Atripalda. Sono sicuro che gli Atripaldesi l’11 giugno voteranno per una squadra di persone capaci e oneste che vogliono guidare un paese onesto a nome di tutta la squadra vi dico grazie e vi chiedo un ultimo sforzo, quello decisivo l’11 giugno votiamo tutti insieme la lista “scegliamo Atripalda” con l’ing. Giuseppe Spagnuolo Sindaco. Sarà una Atripalda sicuramente diversa.”- è quanto affermato dall’Avvocato Stefania Urciuoli nel comizio di ieri sera tenuto ad Atripalda dalla lista capeggiata da Geppino Spagnnuolo.