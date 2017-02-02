Caricamento...

Montoro, vacanze senza pagare l'albergo: scattano 3 denunce

Redazione Avatar

di Redazione

02/02/2017

Avevano soggiornato in un hotel di Salerno ed erano andati via senza pagare il conto: per questo un uomo ed una donna di Monteforte Irpino nonché un’altra donna di Avellino, sono stati denunciati dai Carabinieri in quanto ritenuti responsabili del reato di insolvenza fraudolenta. L’indagine dei militari della Stazione di Montoro prende spunto dalla denuncia sporta dal legale rappresentante dell’hotel. I tre la scorsa estate avevano trascorso un soggiorno presso una struttura alberghiera. All’atto di effettuare il pagamento, adducendo delle scuse, si allontanavano senza corrispondere alla somma prevista. Inoltre, al momento dell’accesso alla struttura erano stati rilasciati alla reception dei dati inesatti.L’attività investigativa condotta dai Carabinieri permetteva di identificare le tre persone che, alla luce delle evidenze emerse, venivano deferite in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.
