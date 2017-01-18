Montoro, Torchiati si aggiudica il 3° Palio dei Presepi: ecco tutti i premiati

presso la sala “Umberto Pastore” del Convento Santa Maria degli Angeli, alla presenza dell’Amministrazione e dei giurati chiamati a giudicare le migliori riproduzioni artistiche della Natività, la Terza Edizione del Palio dei Presepi "Città di Montoro", curata anche quest’anno dal Consigliere Comunale con delega alla Cultura Paola Guarino e dalla Event Planner Anna Maddaloni.

Tre i giurati chiamati a giudicare le opere i n concorso, suddivise in 3 sezioni, Classico, Alternativo e per Frazioni: il Maestro Dante Giaquinto, l’Avvocato e Scultore Michele Costabile ed il Maestro Presepiale Partenopeo Antonio Cantone, Presidente di giuria. Questa 3^ edizione della Mostra dei Presepi ha riscosso un notevole successo di pubblico e di partecipanti tra i quali sono stati premiati i primi tre classificati di ogni Sezione. La serata di chiusura della manifestazione è stata allietata dal gruppo Folk Bell &Buon con i canti e balli popolari e da un omaggio musicale della Dott.ssa Lilia Spaziano.

Si è conclusa domenica, con la cerimonia di premiazioneè stata vinta da Carmine Russo con un totale di 92 punti, seguito da Dario Giaquinto con 89. Al terzo posto un ex aequo tra due fratelli:Lombardi Francesco ex aequo Lombardi Massimo, che hanno entrambi totalizzato 88 punti.Preturo perde lo "scettro" di vincitore, conquistato lo stesso anno, a discapito di Torchiati. Vittoria per distacco della frazione di Montoro Nord, con 107 punti totalizzati, contro i 101 della frazione preturese. Al terzo posto, con 95 punti, Piano, con l'opera realizzata dalla Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Nicola da Tolentino.ha visto invece trionfare l'opera di Curcio Carolina (101 punti), con Tafuro Gaetano (95 punti) e l'opera del Comitato Ambiente e Salute Montoro ex aequo con Giaquinto Giuseppe (86 punti) sui gradini più bassi del podio. Gli illustri giurati hanno premiato i vincitori facendo ognuno dono di una propria opera ai partecipanti.