Montoro, Torchiati si aggiudica il 3° Palio dei Presepi: ecco tutti i premiati

Redazione Avatar

di Redazione

18/01/2017

Montoro, Torchiati si aggiudica il 3° Palio dei Presepi: ecco tutti i premiati
Si è conclusa domenica, con la cerimonia di premiazione presso la sala “Umberto Pastore” del Convento Santa Maria degli Angeli, alla presenza dell’Amministrazione e dei giurati chiamati a giudicare le migliori riproduzioni artistiche della Natività, la Terza Edizione del Palio dei Presepi "Città di Montoro", curata anche quest’anno dal Consigliere Comunale con delega alla Cultura Paola Guarino e dalla Event Planner Anna Maddaloni.
Tre i giurati chiamati a giudicare le opere in concorso, suddivise in 3 sezioni, Classico, Alternativo e per Frazioni: il Maestro Dante Giaquinto, l’Avvocato e Scultore Michele Costabile ed il Maestro Presepiale Partenopeo Antonio Cantone, Presidente di giuria. Questa 3^ edizione della Mostra dei Presepi ha riscosso un notevole successo di pubblico e di partecipanti tra i quali sono stati premiati i primi tre classificati di ogni Sezione. La serata di chiusura della manifestazione è stata allietata dal gruppo Folk Bell &Buon con i canti e balli popolari e da un omaggio musicale della Dott.ssa Lilia Spaziano.
La Sezione Classici è stata vinta da Carmine Russo con un totale di 92 punti, seguito da Dario Giaquinto con 89. Al terzo posto un ex aequo tra due fratelli: Lombardi Francesco ex aequo Lombardi Massimo, che hanno entrambi totalizzato 88 punti. Tra le Frazioni, Preturo perde lo "scettro" di vincitore, conquistato lo stesso anno, a discapito di Torchiati. Vittoria per distacco della frazione di Montoro Nord, con 107 punti totalizzati, contro i 101 della frazione preturese. Al terzo posto, con 95 punti, Piano, con l'opera realizzata dalla Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Nicola da Tolentino. La sezione Alternativi ha visto invece trionfare l'opera di Curcio Carolina (101 punti), con Tafuro Gaetano (95 punti) e l'opera del Comitato Ambiente e Salute Montoro ex aequo  con Giaquinto Giuseppe (86 punti) sui gradini più bassi del podio. Gli illustri giurati hanno premiato i vincitori facendo ognuno dono di una propria opera ai partecipanti.
