Home Dai Comuni Montoro, sospensione erogazione acqua 17/06/2017

Montoro, sospensione erogazione acqua 17/06/2017

di Redazione 17/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Avviso sospensione idrica dalle ore 21.00 di questa sera e sino alle ore 6.00 di domani 18 giugno 2017 e dalle ore 21.00 di domani sera 18 giugno 2017 e sino alle ore 6 di Lunedi 19 giugno 2017. Si rappresenta a seguito comunicazione Alto Calore Servizi Spa, che causa forti assorbimenti ai serbatoi di San Pantaleone, Misciano e Aterrana, sarà precauzionalmente, interrotta l'erogazione idrica a tutte le frazioni eccetto Banzano, dalle ore 21.00 di questa sera e sino alle ore 6.00 di domenica 18 giugno 2017 e dalle ore 21.00 di domenica 18 giugno 2017 e sino alle ore 6 di Lunedi 19 giugno 2017 Si rinnova la necessità da parte di tutta la popolazione, di attivarsi e collaborare affinché vengano contenuti i consumi di acqua, evitando gli usi impropri. L'Amministrazione Comunale - Servizio Protezione Civie - Comune di Montoro