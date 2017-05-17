Home Cronaca Montoro, scoperto con 12mila CD e DVD falsi, denunciato 45enne

di Redazione 17/05/2017

Prosegue l’attività di contrasto all’illegalità diffusa condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nel garantire capillare controllo del territorio. I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere ed in particolare a quelli in materia di tutela dei diritti d’autore, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 45enne del posto, ritenuto responsabile di produzione, possesso e vendita di supporti di cd e dvd contenenti opere (film, cartoni animati, software, ecc.) tutelate dal diritto d’autore, privi del contrassegno SIAE. In particolare, i militari della Stazione di Montoro sud, a conclusione di attività info-investigativa, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione del soggetto suindicato e, nel corso delle operazioni, nel garage veniva scoperto, occultato da un apposito pannello e da una scaffalatura, un ulteriore locale con all’interno diversi computer ed apparecchiature elettroniche per effettuare la duplicazione illecita di cd/dvd protetti dalla normativa sulla tutela dei diritti d’autore. All’esito delle operazioni venivano rinvenuti circa 12.000 tra cd e dvd, pronti per essere messi in vendita. Per il 45enne scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo. Sia la merce contraffatta che le apparecchiature utilizzate per la duplicazione dei prodotti originali sono state sottoposte a sequestro.