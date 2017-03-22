Home Dai Comuni Montoro, sabato un convegno sul glifosato e pesticidi, quale agricoltura sostenibile

Montoro - Segnaliamo per sabato 25 marzo alle ore 18,30 un Convegno promosso dall'Associazione Impatto Ecosostenibile nell'ambito dell’attività di informazione sul tema dell’ambiente, in particolare dell’agricoltura sostenibile. Un occasione di riflessione per illustrare alla cittadinanza gli effetti dannosi, spesso ignorati o sottovalutati, dell’uso dei diserbanti, glifosato e pesticidi. A valle del tour nella giornata di Sabato 25 Marzo 2017 alle ore 18:30 presso la sala convegni del Comune di Montoro, frazione Piano, si terrà la conferenza “GLIFOSATO E PESTICIDI – E’ QUESTA L’AGRICOLTURA CHE VOGLIAMO?” al fine di creare un confronto diretto con esperti del settore medico e agricolo. Tra i relatori: A. Gallo, veterinario, responsabile Giovet; P. Pedicini, Europarlamentare commissione ambiente e sicurezza alimentare; B. Terzano, Patologo e referente ISDE-Italia; M. Cammarano, Consigliere regionale Campania e commisione agricoltura; Moderatore Franca Pastore, associazione Impatto EcoSostenibile. Di seguito le date del tour: 04 marzo dalle 17.00 alle 20.00 fraz.Chiusa; 05 marzo dalle 10.00 alle 13.00 fraz.Piano; 11 marzo dalle 17.00 alle 20.00 fraz. Banzano; 12 marzo dalle 10.00 alle 13.00 fraz.San Pietro 18 marzo dalle 17.00 alle 20.00 Piazza di Pandola 19 marzo dalle 10.00 alle 13.00 fraz.Torchiati 25 marzo dalle ore 18:30 – Convegno presso la Sala Convegni del Comune di Montoro.