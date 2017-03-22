Home Politica Sibilia (M5S) “Rifiuti, facciamo risparmiare i cittadini: basta scelte scellerate”

Sibilia (M5S) “Rifiuti, facciamo risparmiare i cittadini: basta scelte scellerate”

di Redazione 22/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sibilia (M5S) scrive ai 118 sindaci irpini sul progetto del compostaggio di comunità. “Gentili amministrazioni comunali, il deputato del Movimento 5 Stelle Carlo Sibilia vi invita ad aderire alla manifestazione di interesse alla localizzazione di impianti di compostaggio di comunità per trattamento della frazione organica dei rifiuti indetta dalla Regione Campania”. Così il portavoce pentastellato nel corpo della mail certificata inviata a tutti i 118 comuni della provincia di Avellino. Nella mail, Sibilia allega una lettera rivolta alle amministrazioni e tutti i documenti utili per l'adesione che, ricordiamo, scade il prossimo 30 marzo. “Più del 30% dei rifiuti urbani che arriva in discarica è organico, cioè costituito dagli scarti alimentari. Un modo per recuperare questi rifiuti è quello di utilizzare una compostiera di comunità”, afferma Sibilia. “Per la cattiva gestione dei rifiuti la Campania sta facendo pagare multe a tutti gli italiani. Una delle direttive europee prevede la riduzione e il riutilizzo dei rifiuti. Il compostaggio di comunità rappresenta una svolta nel trattamento dei rifiuti e un notevole risparmio per i cittadini. I rifiuti organici potranno essere trasformati in fertilizzante naturale”.