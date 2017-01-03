Montoro, ruba cibo dal ristorante, cameriera 40enne finisce nei guai
di Redazione
03/01/2017
I Carabinieri della Compagnia di Baiano, hanno deferito in stato di libertà, una 40enne ritenuta responsabile del reato di furto. Nello specifico, i militari della Stazione di Montoro Nord, prendendo spunto dalla denuncia presentata dal legale rappresentante di un noto albergo del salernitano, effettuavano un’attività d’indagine dalla quale emergeva che la donna, cameriera presso la medesima struttura alberghiera, durante il turno di lavoro, in diverse circostanze sottraeva dalle celle frigorifere dell’albergo cospicue quantità di generi alimentari per poi depositarli all’interno della propria autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Alla luce delle risultanze emerse, per la 40enne scattava dunque la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.
