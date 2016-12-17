Home Dai Comuni Montoro, ritornano gli scarichi abusivi nella solofrana | #irpinianews

di Redazione 17/12/2016

Irpinia news | Nonostante oggi sia Sabato un giorno non del tutto lavorativo, anche questa mattina intorno alle ore 12.00 sono stati versati nella solofrana liquidi e veleni colorati maleodoranti e schiumosi. Chi sia stato l'autore incivile non è dato sapere, ciò che è certo, e che le ronde montoresi continuano a presidiare il fiume ed ecco la brutta sorpresa. Il problema della solofrana resta ancora del tutto complesso, denunce e presidi vari non sono bastati a fermare la mano dei criminali ambientali. I cittadini sul fronte del no all'inquinamento continuano a controllare il fiume solofrana incessantemente da settimane, diverse le proposte all'oggetto del dibattito pubblico sulla questione solofrana, cittadini e sindaci uniti per risolvere l'annoso problema, intanto si aspetta l'esito della magistratura su diverse denunce esposte alla Procura della Repubblica. Di fronte a questo scenario criminoso a chi spetta tutelare la Salute dei cittadini? Intanto l'inquinamento avanza e i veleni pure, l'ambiente è in sofferenza non basta solo fermare lo scempio, il disastro ambientale ha urgenza di una bonifica totale dell'area e dei siti inquinati, in cui il torrente solofrana attraversa i vari comuni fino al salernitano.