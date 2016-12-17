Da Montoro a Roma per l’ Assemblea Pd, l'Italia riparte al Centro Congressi

| Una giornata importante per i democratici irpini che in queste ore sono a Roma al Centro Congressi Frentani, l’Italia riparte, dopo il referendum i democratici hanno bisogno di rivedere i bisogni reali degli italiani, una inversione di marcia per rilanciare l’Italia. Tra i relatori Roberto Speranza, portavoce PD che ha votato No al referendum si prepara a sfidare Matteo Renzi: “ Il paese prima di tutto. Un altro Pd per ricostruire il centrosinistra. All’Assemblea PD tra gli irpini il democratico Francesco Todisco e i montoresi, Leandro Faggiano e l’on Andrea De Simone. [caption id="attachment_577" align="alignnone" width="480"]Andrea De Simone, Pierluigi Bersani, Vito Lucio[/caption] “Il Pd si è allontanato dai territori, deve ritornare tra la gente per ricostruire il partito. Oggi si discute su come recuperare il rapporto tra il Paese che soffre e un Partito oramai lontano dai bisogni reali. Bisogna raccogliere il monito del voto referendario, cambiando le politiche dando priorità al lavoro. Basta precariato. Il Sud al centro dell'agenda politica insieme alle maggiori tutele delle fasce deboli. Basta liste bloccate, basta ai nominati, subito una Riforma Elettorale che restituisca ai cittadini la scelta dei parlamentari” dichiara l’on Andrea