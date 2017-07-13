Montoro, ritorna notte al Castello Longobardo

Fine settimana di appuntamenti verso il Santuario di San Pantaleone. Questo fine settimana, ossia da venerdì 14 a domenica 16 luglio, si svolgerà la manifestazione enogastronomica e culturale “Notte al castello” presso il Castello Longobardo, sito nelle vicinanze del Santuario di San Pantaleone. La suggestiva location si trova a Montoro (AV), precisamente alla frazione Borgo. Gli spazi saranno allestiti, poi, in maniera medioevale, dato che il Castello risale alla cosiddetta età di mezzo.Allo stesso tempo, tema portante della manifestazione sarà la valorizzazione e la promozione turistica del territorio, nonché dei prodotti tipici della località. Non a caso saranno presenti stand gastronomici ed esposti prodotti tipici locali per tutte le tre serate.A rendere l’atmosfera davvero medievale, saranno presenti comparse con costumi d’epoca, insieme a eventi musicali, curati da gruppi di musica popolare, nonché artisti di strada. Elemento comune a tutte le giornate saranno, poi, giochi eattrazioni di un tempo, qualitiro con i barattoli, dama gigante, gioco della nocciola. Infine non mancheranno artisti di strada quali giocolieri e realizzatori di bolle di sapone giganti. Nello specifico, venerdì sera è previsto il gruppo di musica popolare “Bell e Buon” direttamente dal Forum dei Giovani di Montoro. Invece, nella serata del sabato presenzieranno sia l’associazione “Arcieri irpini”, che proporrà il tiro con l’arco, sia il gruppo di musica popolare “I Tammuriarè”. Infine domenica 16 si terrà la serata conclusiva, che prevede l’esibizione del noto gruppo di musica popolare “A voce d’o popolo”. Dunque, l’appuntamento, ad ingresso gratuito, per seguire “Notte al Castello” presso il Castello Longobardo di Montoro è da venerdì 14 a domenica 16 luglio.

Francesco Stabile