Montoro presenta il libro della poetessa Antonella La Frazia: "Donne vicoli e fuoco"

Redazione Avatar

di Redazione

02/03/2017

Montoro presenta il libro della poetessa Antonella La Frazia:
La Biblioteca Comunale ”Pinuccio Sala” della Città di Montoro, in prossimità dell’8 marzo, presenta il libro della poetessa Antonella La Frazia dal titolo “DONNE, VICOLI E FUOCO “(viaggio fra i vicoli dell’animo femminile) venerdì 3 marzo alle ore 19.00 nella sala convegni della Biblioteca a San Bartolomeo. Con il libro di Antonella La Frazia faremo un viaggio alla scoperta di vicoli bui e di passioni travolgenti dell’animo femminile come con i quadri di Dora Virtuoso, artista graphic web, che rappresenta, con i suoi ritratti stampati su tela e disegnati a computer, figure di donne colorate, con labbra grandi e nevi sul volto, simbolo di femminilità e sensualità ma mai volgari. Ne parleremo con Antonella La Frazia, con l’Assessore alla Cultura Raffaele Guariniello, il Sindaco della Città di Montoro Mario Bianchino, la Sociologa Maria Ronca e il giornalista del “Quotidiano del Sud” Carmine Tolino. Alcune poesie verranno lette dalla Bibliotecaria Adelina Caliano. Vi aspettiamo in tanti domani sera alle 19.00, non mancate.  
