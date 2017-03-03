Home Politica Congresso Pd: Palmieri o Santaniello per la segreteria?

di Redazione 03/03/2017

Politica - Come già anticipato da mesi il Partito Democratico irpino, al fine di ritrovare l’unità e l’armonia ormai perduta, sta pensando al prossimo candidato alla segreteria provinciale, tra i papabili Beniamino Palmieri Sindaco di Montemarano, vicino all'area renziana e all’onorevole Luigi Famiglietti, la sintesi tra le componenti del partito democratico nella provincia irpina. Da verificare la reale volontà di accettare il candidato alla segreteria, nella componente del partito che fa capo all’ attuale consigliere provinciale Gianluca Festa, che vanta un forte consenso in città, pronto a schierarsi come prossimo Sindaco del capoluogo irpino, passando prima per la lotteria delle primarie di coalizione. La stessa Enza Ambrosone appoggerebbe la segreteria Palmieri possibile una prossima candidatura a consigliera regionale. L’altro nome tra i candidati in segreteria è quello della presidente uscente del pd irpino Roberta Santaniello, che secondo i più vicini ha ben operato in questi anni difficili per il partito. Sulla Santaniello potrebbero ritrovarsi gli esponenti pd dell’ex segretario dem Carmine De Blasio. Palmieri o Santaniello, poco cambia il Partito Democratico deve ritornare e ripartire dai territori, il tempo dei litigi e delle diatribe è davvero scaduto.