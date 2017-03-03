Home Dai Comuni Montoro, dall’otto marzo gli studenti dell’ " I.C. Galiani " a scuola di legalità

Montoro, dall’otto marzo gli studenti dell’ " I.C. Galiani " a scuola di legalità

di Redazione 03/03/2017

Montoro – L’Istituto Comprensivo Galiani di Montoro promuove un progetto sull’educazione alla legalità, con un ricco calendario di attività a partire dall'8 marzo fino al 24 maggio. Si parte dal Cineforum che ha per oggetto una serie di film e animazione sulla legalità. Una rassegna, destinata ad alunni e genitori delle classi quarta e quinta della primaria dei plessi di San Pietro, Torchiati, Banzano e la scuola Secondaria di primo grado, con lo scopo di stimolare la riflessione sull’importanza del rispetto e del valore della dignità umana, civica e sociale. La proiezione dei film sarà preceduta, in classe, da un lavoro predisposto dagli insegnanti, che prepari gli alunni ai temi trattati e sarà seguita da un libero dibattito. In programma è stato previsto anche l’incontro con le forze dell’ordine. D'accordo con il corpo docenti dell'Istituto Comprensivo, la proposta progettuale è stata fin da subito promossa dalla dirigente scolastica dr.ssa Domenica Cirasuolo che ha ribadito l’importanza del progetto nel contesto scolastico: “ Il linguaggio cinematografico, in quanto multisensoriale, è il veicolo ideale per la comprensione della realtà e di alcune problematiche sociali. Si assiste, oggi, ad una continua violazione della legge, ad “illegalità diffusa”, soprattutto fra i minori, che è necessario debellare per una migliore convivenza civile, a scuola di legalità per promuovere comunità consapevoli nelle quali sentirsi ed essere protagonisti questi sono i punti cardini della convivenza civile e democratica” conclude la dirigente. Il programma 8 MARZO Visione del film: “Maria Montessori” Classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado.( Scuola media Torchiati) 15 MARZO Visione del film: “I cento passi” Classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado. (Scuola media Torchiati) 20 MARZO Incontro con le forze dell’ordine: intervento del Capitano dei CC sulle criticità del territorio montorese: CONOSCERE PER PREVENIRE. Classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado. (Scuola media Torchiati) 22 MARZO Visione del film d’animazione:”Anty bully: vita da formica” Classi quarte e quinte Primaria (Banzano, San Pietro, Torchiati) Visione del film: “Basta guardare il cielo” Classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado. (Scuola media Torchiati) 29 MARZO Visione del film: “Un sogno per domani” Classi quarte e quinte Primaria e prime della Scuola Secondaria (Banzano, San Pietro, Torchiati) 5 APRILE Visione del film d’animazione: “ Ralf Spaccatutto”Classi quarte e quinte Primaria (Banzano, San Pietro, Torchiati) Visione del film: “ Certi bambini” Classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria (Scuola media Torchiati) 20 APRILE Visione del film: “Scialla” Classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria (Scuola media Torchiati) 28 APRILE Incontro con la Polizia Scientifica Classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria (Scuola media Torchiati) 10 MAGGIO Visione del film: “La mafia uccide solo d’estate” Classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria (Scuola media Torchiati) 17 MAGGIO Visione del film: “Alla luce del sole”Classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria (Scuola media Torchiati) 24 MAGGIO Convegno