Montoro premiato con una pergamena il giovane pugile Francesco Torello
di Redazione
06/11/2017
L’Amministrazione comunale di Montoro, su iniziativa dell’Assessore allo Sport, Raffaele Guariniello ha voluto manifestare apprezzamento, con un riconoscimento cittadino al giovane pugile montorese, Francesco Torello che a soli 13 anni ha conquistato un titolo nazionale nel mondo del pugilato. Francesco Torello, è stato uno degli irpini che in questi giorni è diventato neo campione italiano di pugilato nella categoria Schoolboys. A consegnare la pergmana al giovane campione di Boxe montorese del maestro Cardamone, è stato il Sindaco Mario Bianchino, presenti l’Assessore allo Sport, Raffaele Guariniello e alcuni componenti della Giunta.
