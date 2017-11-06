Caricamento...

Montoro premiato con una pergamena il giovane pugile Francesco Torello

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2017

Montoro premiato con una pergamena il giovane pugile Francesco Torello
L’Amministrazione comunale di Montoro, su iniziativa dell’Assessore allo Sport, Raffaele Guariniello ha voluto manifestare apprezzamento, con un riconoscimento cittadino al giovane pugile montorese, Francesco Torello che a soli 13 anni ha conquistato un titolo nazionale nel mondo del pugilato. Francesco Torello, è stato uno degli irpini che  in questi giorni è diventato neo campione  italiano di pugilato nella categoria Schoolboys. A consegnare la pergmana al giovane campione di Boxe montorese del maestro Cardamone, è stato il Sindaco Mario Bianchino, presenti l’Assessore allo Sport, Raffaele Guariniello e alcuni componenti della Giunta.
