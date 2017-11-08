Home Politica Antonella Pecchia: “Forza Italia e il Centro Destra per rilanciare il paese”.

di Redazione 08/11/2017

Riprende la nostra rubrica “Donne in politica”, dopo aver sentito nelle scorse elezioni amministrative diverse candidate, poi divenute amministratrici, continuiamo le nostre interviste guardando direttamente cosa accade nel mondo dei partiti. Oggi abbiamo ascoltato l’opinione di Antonella Pecchia giovane militante di Forza Italia della provincia Irpina. D. Conosciamo la sua passione per la politica, per il suo territorio ed il suo impegno è visibile a tutti, in virtù di ciò, cosa proporrebbe ai vertici provinciali di Forza Italia per rilanciare l’azione politica del partito? R. Rilanciare l’azione politica di Forza Italia? A mio parere il Senatore Sibilia lo sta già facendo. Da mesi respiriamo una ondata di entusiasmo che parte dal nostro Presidente Berlusconi e che tocca tutti i territori e tutti i dirigenti del partito. Dagli Stati generali svoltosi ad Avella, il Senatore Sibilia sembra non fermarsi piu’. Da lui c’è sempre massima disponibilità, pronto ad impegnarsi in prima persona per risolvere i problemi dei cittadini. Lo stesso Sibilia era pronto a portare in parlamento la questione del cavalcavia 20 22, ma fortunatamente la Prefettura ha provveduto al dissequestro. D. Da dirigente ed iscritta al Partito di Forza Italia, quale consiglio utile darebbe, se ciò fosse possibile, in vista delle imminenti elezioni politiche al Leader degli azzurri, Silvio Berlusconi? R. AL Presidente Berlusconi piu’ che un consiglio chiederei di continuare su questa strada. Quando lui fa campagna elettorale vince e conquista, soprattutto in questo momento visto che sta puntando molto sui giovani nel segno del rinnovamento concreto. D. Il risultato alle elezioni regionali in Sicilia, ha secondo lei una valenza nazionale? E lo schema di coalizione adottato è riproponibile anche sul piano nazionale? R. Le elezioni siciliane hanno di sicuro una portata nazionale. Confermano l’entusiasmo e la fiducia dei cittadini verso il nostro partito, che noi militanti percepivamo da mesi e anche verso la coalizione. Da oggi saremo ancora piu’ motivati in vista delle elezioni politiche, che ci aspettiamo daranno la guida del paese alla coalizione di centro destra, l’unica coalizione in grado di risollevare il paese. D. Lei è considerata, sia dentro che fuori al partito, una ragazza preparata, umile e modesta, ma al tempo stesso ambiziosa ed intraprendente sul piano delle iniziative politiche e sociali, premesso ciò, quali sono le sue legittime ambizioni da raggiungere nel partito? R. Ambizioni? Beh io sono una militante che si impegna per passione e amore verso il proprio territorio, e non mi va di pensare a ruoli da ricoprire. Il mio scopo, insieme al mio gruppo politico, è quello di puntare sulla crescita della nostra terra.