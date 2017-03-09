Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Montoro MeetUp Amici di Beppe Grillo: incentivare la mobilità sostenibile

Redazione Avatar

di Redazione

09/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Montoro MeetUp Amici di Beppe Grillo: incentivare la mobilità sostenibile
La mobilità sostenibile deve essere necessariamente oggetto di azione governativa. Questo, almeno, è quanto pensa il gruppo MeetUp Amici di Beppe Grillo Montoro, anche in virtù di una considerazione concernente l’aspetto geografico della nostra città, fortunatamente ancora poco urbanizzata. Le azioni amministrative di una città come Montoro dovrebbero essere volte a mantenerne l’integrità e la salubrità dei posti, e questo non può prescindere da una mobilità sostenibile, soprattutto se questa sia oggetto di finanziamento statale, come in questo caso. E’ per questo, dunque, che, coadiuvati dai consiglieri regionali del M5S, inoltriamo tale proposta, che ha la propria matrice nella convinzione che la politica sia delineazione di una prospettiva e non la sterile applicazione della burocrazia e  che ha il fine di chiedere all’amministrazione tre cose: se ha effettuato un monitoraggio dello stato delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali e ciclopedonali che necessitano di interventi di riqualifica e messa in sicurezza; se intenda attivarsi con un progetto comunale relativo ad interventi di realizzazione/ riqualificazione/messa in sicurezza di piste ciclabili, pedonali o ciclopedonali o di attraversamenti pedonali semaforizzati, attraversamenti con isole salvagente, attraversamenti pedonali mediante passerelle, sovrappassi, sottopassi; se intenda attivarsi per prendere contatti con l’Assessore Regionale ai Trasporti per chiedere sin da subito come la Regione intenderà gestire le risorse statali assegnati affinché i comuni possano provvedere agli interventi succitati.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Campania, riciclo e riuso dei rifiuti, via alla campagna nelle scuole

Articolo Successivo

Mercogliano, muore un operaio, il comunicato della CGIL

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018