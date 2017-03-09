Home Dai Comuni Montoro MeetUp Amici di Beppe Grillo: incentivare la mobilità sostenibile

Montoro MeetUp Amici di Beppe Grillo: incentivare la mobilità sostenibile

di Redazione 09/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La mobilità sostenibile deve essere necessariamente oggetto di azione governativa. Questo, almeno, è quanto pensa il gruppo MeetUp Amici di Beppe Grillo Montoro, anche in virtù di una considerazione concernente l’aspetto geografico della nostra città, fortunatamente ancora poco urbanizzata. Le azioni amministrative di una città come Montoro dovrebbero essere volte a mantenerne l’integrità e la salubrità dei posti, e questo non può prescindere da una mobilità sostenibile, soprattutto se questa sia oggetto di finanziamento statale, come in questo caso. E’ per questo, dunque, che, coadiuvati dai consiglieri regionali del M5S, inoltriamo tale proposta, che ha la propria matrice nella convinzione che la politica sia delineazione di una prospettiva e non la sterile applicazione della burocrazia e che ha il fine di chiedere all’amministrazione tre cose: se ha effettuato un monitoraggio dello stato delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali e ciclopedonali che necessitano di interventi di riqualifica e messa in sicurezza; se intenda attivarsi con un progetto comunale relativo ad interventi di realizzazione/ riqualificazione/messa in sicurezza di piste ciclabili, pedonali o ciclopedonali o di attraversamenti pedonali semaforizzati, attraversamenti con isole salvagente, attraversamenti pedonali mediante passerelle, sovrappassi, sottopassi; se intenda attivarsi per prendere contatti con l’Assessore Regionale ai Trasporti per chiedere sin da subito come la Regione intenderà gestire le risorse statali assegnati affinché i comuni possano provvedere agli interventi succitati.