Montoro, le belle del Volley conquistano la promozione!

Serie C, obiettivo raggiunto.

Con la quinta ed ultima vittoria consecutiva, la "Emilio Vietri Montoro" si aggiudica il campionato di Serie D FIPAV Campania Girone B ed accede alla Serie C.

Le atlete montoresi si aggiudicano il derby con la Phoenix Solofra per tre set a zero ed al Pala Montoro hanno inizio i festeggiamenti per la promozione.

Un campionato sempre ai vertici, con solo quattro sconfitte, anche dovute ad una serie di infortuni e le ragazze di coach Senatore raggiungono l'obiettivo prefissato e vincono il terzo campionato consecutivo.

"Abbiamo raggiunto il traguardo ambito. Iniziamo a scrivere la storia della pallavolo montorese. Adesso subito al lavoro per il futuro della Polisportiva Città di Montoro, dal settore giovanile alla squadra di serie. Complimenti alle atlete ed ai mister per l'ottimo lavoro svolto. Ringrazio i soci, lo staff tecnico, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto"

Il Presidente

Carmine Citro

