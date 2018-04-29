Home Dai Comuni Workshop sul Aldo Moro - Dalla Costituzione all'Europa: Nel ricordo di Aldo Moro.

Workshop sul Aldo Moro - Dalla Costituzione all'Europa: Nel ricordo di Aldo Moro.

di Redazione 29/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il Forum della gioventù di Grottolella e i giovani dell'Azione Cattolica di Grottolella hanno organizzato per venerdì 4 maggio alle ore 17 e 30, al centro parrocchiale di Grottolella un workshop dal titolo: Dalla Costituzione all'Europa: nel ricordo di Aldo Moro. Una giornata nella quale riflettere sulla figura di Aldo Moro, la cui storia si è intrecciata con la nascita della Repubblica, con la stesura della Costituzione e la sua entrata in vigore e costruzione del sogno Europeo. All'incontro interverranno per gli indirizzi di saluto il presidente della azione cattolica di Grottolella Riccardo Magliacane, il Presidente del Forum della gioventù di Grottolella Egidio Medugno. Ad introdurre la riflessione sarà il giornalista e scrittore Marco Grossi, seguiranno poi gli interventi del parroco di Grottolella Don Marcello e della dottoressa Elena Iannaccone. Le conclusioni saranno affidate al Sacerdote e teologo Don Giuseppe Morante. La giornata di riflessione sarà moderata dal Giornalista dott. Remo D'Acierno. “La giornata in ricordo del Presidente On. Aldo Moro ha l'obiettivo di recuperare la memoria storica riscoprendo non solo il pensiero ideale e culturale di Moro ma anche una stagione istituzionale culturale e sociale che ha segnato e attraversato il nostro paese determinando conquiste storiche sul piano dei diritti, delle libertà fondamentali e dello sviluppo della società italiana. Noi pensiamo che riannodare il legame con il nostro migliore passato, possa essere un modo per costruire il nostro avvenire come prospettiva comune, lavorando tutti insieme pur nelle legittime diversità, come Moro ci ha insegnato, per costruire , nella speranza di un reale cambiamento un futuro migliore. Ecco perché il pensiero ideale, costituzionale, culturale e cristiano di Aldo Moro, costituisce sopratutto per le nuove generazioni, attraverso l'esercizio della mediazione e l'apertura verso il prossimo, una moderna chiave di lettura per scoprire il futuro di tutti noi all'insegna dei valori della solidarietà sociale e fratellanza cristiana” - dichiarano i giovani del Forum della gioventù e della Azione Cattolica di Grottolella.