Montoro, la Prevenzione in campo contro i Tumori. Domenica visite gratuite

Redazione Avatar

di Redazione

12/01/2017

Montoro, la Prevenzione in campo contro i Tumori. Domenica visite gratuite
La Amos Montoro ed il Forum dei Giovani insieme per la prevenzione dei Tumori. Sarà una Domenica dedicata a visite e controlli gratuiti presso la sede del Forum dei Giovani a Misciano di Montoro in via Michele Pironti 144.
Molti gli Specialisti che hanno aderito all'iniziativa: Dott. Carlo Iannace (senologo), Dott. Antonio Testa (senologo), Dott. Rocco Roscigno (cardiologo), Dott.ssa Dina Volino (ecografista), Dott. Antonio Conte (ginecologo) ed il Dott. Ugo Maggio (urologo). Sarà possibile farsi visitare gratuitamente ed essere sottoposti ad ecografia, se il enologo lo riterrà necessario, ed elettrocardiogramma. Sarà NECESSARIO presentarsi muniti di CARTA D'IDENTITA' e TESSERA SANITARIA oltre a portare al seguito eventuali esami di cui si è già in possesso (mammografia, ecografia mammaria, ecc...). Un appuntamento importante dunque quello di domenica 15 Gennaio dalle ore 15:00 presso la sede del Forum dei Giovani a Misciano di Montoro (AV) in via Michele Pironti 144. La prevenzione può salvarti la vita.
