Avellino Calcio, primo colpo mercato: Arriva Laverone. Ecco chi rinnova e chi lascia

di Redazione 11/01/2017

Calciomercato Avellino - Per il passaggio di Lorenzo Laverone in Irpinia mancava solo il via libera di Claudio Lotito. Il proprietario della Salernitana, in società con Marco Mezzaroma, tornato dalle vacanze a Cortina dà il via alle operazioni di Mercato. In mattinata arriva l'ok definitivo. I lupi hanno un nuovo terzino destro. Il calciatore arriva al Partenio-Lombardi intorno alle 16:30, accompagnato dal suo procuratore Giuffredi. Al Partenio, mister Novellino e i suoi, sono impegnati nell'amichevole con il S.Tommaso (eccellenza), iniziata alle ore 15:00. Dunque giornata intensa per la società Irpina che nel pomeriggio, ufficializza l'ingaggio dell'ex granata attraverso il sito ufficiale. Lorenzo Laverone, classe 89 (19 Aprile) passa ai biancoverdi con la formula del prestito con successivo obbligo di riscatto. Il calciatore si adatta benissimo sia come esterno alto che come terzino destro, ma nello scacchiere di Novellino giocherà come esterno alto visto che il trainer irpino ritiene Gonzales adatto a ricoprire il ruolo di terzino destro. L'atleta nato in Toscana, sarà presentato nel tardo pomeriggio di domani, alle 17:00, presso la sala stampa dello stadio Partenio. Laverone certamente ribadirà la propria gioia per il trasferimento all'Avellino. Destinazione quella Irpina, fortemente voluta dal calciatore stesso, visto che dai granata, tra infortuni e incomprensioni con Sannino, ha trovato poco spazio. Se Laverone ha accettato di buon grado, Gucher rifiuta definitivamente Avellino, preferendo il Vicenza. I due Direttori Tecnici biancoverdi, per nulla scoraggiati, sono pronti ad attuare il piano B. Nelle ultime ore infatti si fa con insistenza il nome di Pederzoli. Regista del Venezia, è un calciatore dotato di ottima visione di gioco e di un buon piede. Alex Pederzoli accetterebbe volentieri il trasferimento in terra irpina. Trattativa destinata a chiudersi in tempi brevi e con un lieto fine. Capitolo cessioni: Molina, stamattina rescinde il contratto con l'U.S. Avellino e rientra all'Atalanta; quindi si registra un'altra partenza dopo Mokulu e D'Attilio. Nelle prossime ore dovrebbero abbandonare Avellino sia Migliorini, sempre più vicino alla Cremonese, che Diallo in procinto di accasarsi con la Casertana. Per il centrocampista Bidaoui invece, si cerca di trovare squadra, mentre Tassi e Donkor rientreranno all'Inter. Dunque, i biancoverdi dopo Laverone, concentreranno tutti i loro sforzi per cercare di prendere un centrocampista e successivamente con calma cercheranno di riempire le altre due caselle mancanti con un terzino sinistro e un attaccante. Ultimissima che ci giunge proprio ora, il capitano Angelo D'angelo rinnova il contratto fino al 2019.