Montoro, durante l'udienza 60enne insulta e minaccia il suo avvocato: denunciato!

di Redazione 24/02/2017

I Carabinieri della Compagnia di Baiano nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un uomo ritenuto responsabile di interruzione di pubblico servizio. I militari della Stazione di Montoro Nord, allertati in merito ad una situazione di particolare tensione che si stava venendo a creare presso la sede del Giudice di Pace, tempestivamente si portavano sul posto. Ivi giunti notavano una persona in evidente stato di escandescenza: l’uomo, 60enne del luogo, poco prima si era presentato presso il citato palazzo istituzionale e, in pieno svolgimento dell’udienza inveiva pesantemente nei confronti del proprio legale di fiducia esclamandogli frasi fortemente denigratorie e costringendo il Giudice ad interrompere temporaneamente la seduta. I militari operanti provvedevano quindi ad accompagnare l’esagitato fuori dall’edificio, riportandolo alla calma. Alla luce delle evidenze probatorie emerse, per il predetto scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo.