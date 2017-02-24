Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Montoro, durante l'udienza 60enne insulta e minaccia il suo avvocato: denunciato!

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Montoro, durante l'udienza 60enne insulta e minaccia il suo avvocato: denunciato!
I Carabinieri della Compagnia di Baiano nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un uomo ritenuto responsabile di interruzione di pubblico servizio. I militari della Stazione di Montoro Nord, allertati in merito ad una situazione di particolare tensione che si stava venendo a creare presso la sede del Giudice di Pace, tempestivamente si portavano sul posto. Ivi giunti notavano una persona in evidente stato di escandescenza: l’uomo, 60enne del luogo, poco prima si era presentato presso il citato palazzo istituzionale e, in pieno svolgimento dell’udienza inveiva pesantemente nei confronti del proprio legale di fiducia esclamandogli frasi fortemente denigratorie e costringendo il Giudice ad interrompere temporaneamente la seduta. I militari operanti provvedevano quindi ad accompagnare l’esagitato fuori dall’edificio, riportandolo alla calma. Alla luce delle evidenze probatorie emerse, per il predetto scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Atripalda, sorpreso a rubare portafoglio in Chiesa: nei guai 25enne

Articolo Successivo

Montoro, compleanno a Torchiati per il titolare del Circo Zavatta

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018