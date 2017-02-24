Home Dai Comuni Montoro, compleanno a Torchiati per il titolare del Circo Zavatta

Montoro, compleanno a Torchiati per il titolare del Circo Zavatta

di Redazione 24/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il circo Zavatta, nato nel 1815 ad opera di Antonio, acrobata al seguito della compagnia Chiarini, è ancora oggi in tournée nel nord Italia e anche nell’Europa nordorientale. La famiglia Zavatta si è affermata nel tempo non solo come direttori di circhi (i quali si spingono anche in Africa), ma anche come valenti artisti internazionali sia nel circo che nel varietà. Maurizio Zavatta è stato uno dei più validi saltatori italiani della prima metà del secolo. Il clown funambolo Emilio negli anni ‘50 è stato una vedette dei maggiori circhi europei e americani. L'unico a seguire le sue orme, è il nipote che porta il suo nome che ha conseguito diversi primati come funambolo ed è stato anche ospite della trasmissione Guinness World Records. Gli Zavatta sono tra le dinastie circensi più ramificate nel mondo e in Italia esistono ancora due o tre circhi con questo nome. Proprio Maurizio Zavatta, nato da padre lombardo e madre francese, lo scorso 22 febbraio, ha compiuto 90 anni. Il Signor Maurizio, al momento vive alla frazione Torchiati, della Città dei Due Principati, insieme all'ultima figlia Ketty (i primi due sono Rosa e Ferdinando). Per l'occasione, presso il Coffee & Drink Castiello, è stata organizzata una bellissima festa per celebrare le novanta "primavere" di uno degli interpreti più importanti del panorama circense italiano. Presente, in occasione dei festeggimenti, anche il Sindaco della Città di Montoro, Mario Bianchino, che ha portato gli auguri a Maurizio Zavatta, a nome di tutta l'Amministrazione Comunale.