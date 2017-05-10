Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Montoro Contemporanea, espone Sergio Gioielli

Redazione Avatar

di Redazione

10/05/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Montoro Contemporanea, espone Sergio Gioielli
Sarà inaugurata venerdì 12 maggio 2017 alle 19.00, presso il Convento di S. Maria degli Angeli a Torchiati di Montoro, la personale di pittura di SERGIO GIOIELLI. La mostra continua il terzo ciclo di MONTORO CONTEMPORANEA, una rassegna di mostre personali di pittura, scultura e fotografia. L’iniziativa–ideata e diretta da Gerardo Fiore, e patrocinata dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Montoro - è rivoltaad artisti di comprovato talento e riconosciuta carriera, che si sono distinti in tutto il panorama nazionale,che intendono donare il proprio contributo alla crescita della collettività verso i linguaggi dell’Arte Contemporanea. Alla serata, moderata da Carmine Tolino, interverranno oltre all’artista: il Sindaco Mario Bianchino, l’Assessore alla Cultura Raffaele Guariniello; Franco Cipriano, artista; il Direttore della rassegna Gerardo Fiore. Catalogo della mostra a cura di EDIZIONI ATB CONSULTING, con un testo di Franco Cipriano. La mostra è visitabile fino al 31 maggio, dal martedì al sabato dalle 19,00 alle 21,00, e su appuntamento. Contatti: 389 1629853 Scrive Franco Cipriano: ‘Nelle icone terrestri di Sergio Gioielli la memoria del sacro della natura originaria si converte in presenza critica e ricerca espressiva, resistenza etica e utopia ecologica. Le tavole iconiche e oggettuali di Gioielli sono la fissione di enigmi del tempo, una mnemoteca che evoca nelle tracce della terra e delle creature animali una legenda di scenari lontani, non nel tempo e neanche nello spazio, psichicamente lontani. Nelle custodie immaginarie dell’arte l’artista ‘salva’ la historia  naturalis iscrivendone e archiviandone i frammenti “di specie”, materiati e figurali, negli spazi ‘d’ordine’ dei suoi ca-sellari o facendoli emergere insieme a tracce, orme del gesto segnico, nell’ultimo ciclo di opere, nell’infinità del bianco.  Il passaggio è significativo. Dallo spectrum cromatico delle superfici precedenti al materiato bianco delle recenti opere ha inizio una conversione dell’opera al ‘silenzio’ dello spazio dell’indeterminato: il fondo acromatico ne è il riflesso memoriale. Il cambiamento è alla radice del senso dell’imago.’ SERGIO GIOIELLI è nato a Cosenza. Vive e lavora a Capua. Recentemente ha partecipato alle seguenti mostre:
  1. Maria C.V., Museo Archeologico Antica Capua, 2010; Sant’Agata de’ Goti (Bn), Galleria Sliding Etra, 2010; Cuma (Na), Parco Archeologico, 2010; Aversa (Ce), Installazione Ludus, Galleria Kouros arte contemporanea, 2011; Napoli, Collettiva Grande Napoli Arte-Maschio Angioino, sala della loggia, 2011; Valencia, Spagna, Collettiva Gerenacionesfrente a Frente - Triquinela, 2011; Casertavecchia, Collettiva Dèmos - Chiesa dell’Annunziata, 2011; Milano, Collettiva Micro2, Sassetti Cultura L’isola d’Arte, Associazione Circuiti Dinamici, Galleria L'Acanto, 2011; Aversa (Ce), Collettiva Regeneratione, Galleria Kouros Arte Contemporanea, 2012; Montano Antilia (Sa), Collettiva Cilento Art,2012; Napoli, Collettiva Artisti contemporanei, Galleria Studio 49, 2012; Elda, Alicante, Spagna, Personale Ambrosia del Alma, Museo Casa Grande della Cultura, 2012; Caserta, Personale ‘Le verità necessarie’, Museo Arte Contemporanea, 2014; Aversa (Ce), ‘Retropagina/2’, Palazzo Parente, 2015; Roma, ‘Off Limits’, Galleria d’arte Annodata, Roma, 2015; San Leucio, Caserta, ‘Essentia rerum’, Oasi WWF, Bosco di San Silvestro, 2016; Pompei (Na), ‘Dialoghi Pompeiani’ – Galleria Sensi, 2016; Saviano (Na), Collettiva ‘Confiteor’ - Saaci Gallery, 2016; Napoli, ‘Criptica’, Museo del sottosuolo, 2016.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Verso il derby, parla D'Angelo: "A Salerno con il sangue agli occhi"

Articolo Successivo

Calcioscommesse, fissato il giorno dell'udienza per l'appello dell'Avellino

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018