Montoro celebra Totò, dall'1 al 7 luglio una rassegna dedicata al Principe della Risata

di Redazione 01/07/2017

La Città di Montoro, con il patrocinio della Regione Campania, celebra il Principe della Risata, Antonio De Curtis, in arte Totò. Presso il Palazzo di Città, in piazza Michele Pironti, dal primo al sette luglio, si terrà la mostra di arte contemporanea dal titolo “Che dici Totò? – Il De Curtis dialoga con gli artisti“, organizzata dall’Associazione Culturale Arteuropa, in collaborazione con l’assessore allo Sviluppo, Enzo Pecoraro, e al Comune dei Due Principati. Al vernissage prenderanno parte circa cento artisti di fama nazionale ed internazionale, con la partecipazione di un gruppo di giovani allievi provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Napoli. La mostra è curata da Enzo Angiuoni. Sono previsti, durante l'evento, appuntamenti dedicati e visite guidate. Diverse le opere dedicate al Principe della Risata che potranno essere ammirante, dalle sculture alla fotografia, dalla pittura alla cultura, fino alla ceramica, designer ed installazioni. Montoro si unisce ai tantissimi eventi organizzati e dedicati a Totò a 50 anni dalla scomparsa. Informazioni su Che dici Totò? Quando: dall' 1 luglio al 7 luglio 2017 Dove: Montoro, Palazzo di Città, Piazza Michele Pironti, frazione Piano Prezzo: gratuito Info: 3332589539 (prof. Enzo Angiuoni)