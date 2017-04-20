Montoro, auto incendiata a Mario Bianchino: la minoranza solidale con il sindaco
di Redazione
20/04/2017
Appresa la notizia dell'attentato incendiario ai danni della macchina del sindaco di Montoro, Mario Bianchino, i componenti del Gruppi Consiliari di minoranza esprimono “vicinanza e ferma condanna per l'inqualificabile gesto di vigliaccheria e vicinanza al primo cittadino”. Un atto tanto grave quanto vile che colpisce non solo il sindaco, al quale va tutta la nostra solidarietà, ma colpisce anche un'intera comunità. Atti criminali e indegni che vanno combattuti con tutte le forze, stringendosi nel lavoro per superare una situazione sempre più difficile: purtroppo, Montoro non è solo quella che spesso ci viene rappresentata. -> Auto incendiata al sindaco di Montoro Mario Bianchino I Consiglieri di minoranza ribadiscono che l'esercizio di forme di violenza contro chi amministra in nome del bene pubblico, soprattutto in un momento di grande difficoltà per i comuni, è ancor più odioso e inaccettabile. In simili frangenti di difficoltà continuiamo fermamente a credere che la forza della democrazia risieda nei valori del “confronto, della solidarietà e della partecipazione” sulle questioni che riguardano la comunità e le istituzioni pubbliche.
