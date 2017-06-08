Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Montoro, aperte le selezioni per il Servizio Civile: ecco come partecipare

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Montoro, aperte le selezioni per il Servizio Civile: ecco come partecipare
Il servizio civile è un modo per sperimentarsi, conoscere realtà nuove, aspetti del proprio territorio di cui non si è a conoscenza, condividere un anno con altri giovani e fare nuove amicizie. L'Amministrazione Comunale di Montoro ha avviato ufficialmente il bando di selezione per 12 volontari al Servizio Civile Nazionale, attivando il progetto "OVER" (Servizi Sociali e Assistenza Anziani). Il Comune di Montoro selezionerà 12 giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti e che non abbiano ancora superato il ventottesimo anno di età che intendono partecipare alla realizzazione del progetto. I volontari saranno impegnati principalmente in attività legate all’assistenza nei settori che si occupano di interventi sociali e di servizi agli anziani, come per esempio il disbrigo delle normali commissioni giornaliere (pagamento utenze, acquisto farmaci, richieste mediche, appuntamenti sanitari), trasporto, accompagnamento e partecipazione ad eventi di socializzazione, organizzazione e realizzazione di interventi ricreativi nel periodo estivo o natalizio, attività di informazione sulla situazione delle risorse e dei servizi pubblici, privati e misti a disposizione dei cittadini, oltre che sulle modalità per accedervi ed utilizzarli correttamente in rapporto alle esigenze da soddisfare, fino alla raccolta delle richieste scritte degli anziani e delle loro famiglie. Per la valutazione complessiva dei partecipanti saranno considerate precendenti esperienze di volontariato, esperienze di studio e titoli, oltre al colloquio finale. Sono previste 78 ore di formazione  specifica dei volontari dove saranno illustrate le seguenti tematiche: relazioni di aiuto, invecchiamento, strumenti e tecniche per l'assistenza, sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai volontari spetterà un assegno mensile di 433,80€. Dodici i mesi di attività, mentre le ore di volontariato settimanali saranno 30. Tutte altre le notizie circa le modalità di partecipazione alla selezione sono contenute nel bando che scade improrogabilmente alle ore 14,00 di lunedì 26 Giugno 2017. Per eventuali ulteriori notizie rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali funzionanti presso le sede comunale di Torchiati. Per il bando completo e la domanda di ammissione clicca QUI
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Avella, inizia la stagione dei tornei

Articolo Successivo

Piazza Grande, Visilli: " I dati sul bilancio? un vero sbilancio"

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018