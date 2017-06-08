Montoro, aperte le selezioni per il Servizio Civile: ecco come partecipare
di Redazione
08/06/2017
Il servizio civile è un modo per sperimentarsi, conoscere realtà nuove, aspetti del proprio territorio di cui non si è a conoscenza, condividere un anno con altri giovani e fare nuove amicizie. L'Amministrazione Comunale di Montoro ha avviato ufficialmente il bando di selezione per 12 volontari al Servizio Civile Nazionale, attivando il progetto "OVER" (Servizi Sociali e Assistenza Anziani). Il Comune di Montoro selezionerà 12 giovani di età compresa tra i 18 anni compiuti e che non abbiano ancora superato il ventottesimo anno di età che intendono partecipare alla realizzazione del progetto. I volontari saranno impegnati principalmente in attività legate all’assistenza nei settori che si occupano di interventi sociali e di servizi agli anziani, come per esempio il disbrigo delle normali commissioni giornaliere (pagamento utenze, acquisto farmaci, richieste mediche, appuntamenti sanitari), trasporto, accompagnamento e partecipazione ad eventi di socializzazione, organizzazione e realizzazione di interventi ricreativi nel periodo estivo o natalizio, attività di informazione sulla situazione delle risorse e dei servizi pubblici, privati e misti a disposizione dei cittadini, oltre che sulle modalità per accedervi ed utilizzarli correttamente in rapporto alle esigenze da soddisfare, fino alla raccolta delle richieste scritte degli anziani e delle loro famiglie. Per la valutazione complessiva dei partecipanti saranno considerate precendenti esperienze di volontariato, esperienze di studio e titoli, oltre al colloquio finale. Sono previste 78 ore di formazione specifica dei volontari dove saranno illustrate le seguenti tematiche: relazioni di aiuto, invecchiamento, strumenti e tecniche per l'assistenza, sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai volontari spetterà un assegno mensile di 433,80€. Dodici i mesi di attività, mentre le ore di volontariato settimanali saranno 30. Tutte altre le notizie circa le modalità di partecipazione alla selezione sono contenute nel bando che scade improrogabilmente alle ore 14,00 di lunedì 26 Giugno 2017. Per eventuali ulteriori notizie rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali funzionanti presso le sede comunale di Torchiati. Per il bando completo e la domanda di ammissione clicca QUI
