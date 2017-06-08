Caricamento...

Avella, inizia la stagione dei tornei

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2017

Avella, inizia la stagione dei tornei
“Beach games, nasce da un gruppo di amici che hanno lo scopo di fornire del sano divertimento agonistico ai giovani del mandamento e non ma con sede dei giochi ad Avella, oltre a strumentalizzare lo sport come mezzo di diffusione culturale e sociale. È infatti da questo spunto fondamentale che sono nati i più noti slogan come:" lo sport per crescere nella vita" e " sport, crescita crescita, cultura e quindi futuro". Il torneo ha uno scopo oltre che agonistico sopratutto sociale così da permettere alle diverse generazioni, cat (17-99), un punto in comune per confrontarsi nn tanto sul piano atletico quanto generazionale..! Avrà luogo presso piazza Convento ad Avella dal 1* Luglio al 12 luglio. I giuochi che avranno luogo saranno quello di beach volley e beach soccer. Le iscrizioni sono già aperte, e tante sono le associazioni e persone che stanno scalpitando per l'inizio di questa manifestazione di indubbia bellezza.. Saranno giorni da non perdere e ci sarà da divertire...!! Per le iscrizioni è possibile collegarsi alla pagina Facebook ufficiale: "beach games" nonché presso il  Bar del corso ad Avella. ...che stai aspettando, AFFRETTATI, compila il modulo d'iscrizione e PARTECIPA ANCHE TU”- è quanto affermato in una nota dagli organizzatori dei due tornei.
