Montoro, all'Associazione Iris la gestione del campetto di Figlioli
di Redazione
08/03/2017
E' stata firmata stamane, presso la Casa Comunale di Piano, la convenzione di assegnazione della gestione del campetto Sportivo di Figlioli che è stata concessa all'Associazione IRIS della stessa frazione. Il campetto è stato recentemente consegnato alla comunità e riqualificato in economia a seguito di una convenzione tra la Parrocchia di Santa Maria a Zita e San Bartolomeo, rappresentata da Parroco Don Michele Pierri ed il Comune di Montoro, rappresentato dal Sindaco Mario Bianchino. Nella convenzione stipulata, sarà favorito l’utilizzo del campo di calcetto da parte dei residenti che intendono partecipare alle attività promosse dalla Parrocchia anche in collaborazione con Enti ed Associazioni no profit che operano in conformità alle finalità istituzionali alla Parrocchia stessa. Saranno inoltre esentati da ogni costo per l’uso del campo di calcetto, i minori fino a 16 anni. Questa azione con lo scopo di dare compensazione all’interesse pubblico dell’iniziativa che ha impegnato il Comune a sostenere le spese di ristrutturazione del’impianto di che trattasi. Il Comune di Montoro potrà chiedere, per sé o in collaborazione con Enti o Associazioni no profit, l’uso del campo di gioco e delle relative strutture per attività sportive organizzate a favore dei residenti, purché si pratichi il gioco del calcio ed altri sport che non compromettano il fondo del campo e le sue strutture e sempre in rispetto delle finalità istituzionali e nei modi e nei tempi concordati dalla Parrocchia.
Articolo Precedente
Mercogliano, muore un operaio, il comunicato della CGIL
Articolo Successivo
Montoro, Benessere Giovani, l'invito di SI e MBC a partecipare al bando