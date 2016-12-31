Montoro, al Forum dei Giovani una Tombolata per beneficenza

I Giovani di Montoro cominciano il 2017 con un iniziativa di solidarietà, si replica la Tombolata di beneficenza per l'acquisto di un Defibrillatore che verrà poi installato in una delle piazze della Città.

Tanta allegria e divertimento per una serata che unisce la tradizione della Tombola ad uno scopo solidale per l'acquisto di un moderno Defibrillatore.

Grazie alle attività commerciali che hanno aderito non mancheranno ricchi premi mentre il piacere di stare insieme farà il resto.

Il Forum dei Giovani invita tutti a partecipare e divertirsi.