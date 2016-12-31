Montoro, al Forum dei Giovani una Tombolata per beneficenza
di Redazione
31/12/2016
I Giovani di Montoro cominciano il 2017 con un iniziativa di solidarietà, si replica la Tombolata di beneficenza per l'acquisto di un Defibrillatore che verrà poi installato in una delle piazze della Città.
Tanta allegria e divertimento per una serata che unisce la tradizione della Tombola ad uno scopo solidale per l'acquisto di un moderno Defibrillatore.
Grazie alle attività commerciali che hanno aderito non mancheranno ricchi premi mentre il piacere di stare insieme farà il resto.
Il Forum dei Giovani invita tutti a partecipare e divertirsi.
L'anno scorso ci avete regalato tante emozioni in occasione della Tombolata di beneficenza grazie alla quale siamo riusciti a donare un defibrillatore alla Città di Montoro. Quest'anno vogliamo riprovarci, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto e del vostro gran cuore per poter donare un SECONDO DEFIBRILLATORE alla Nostra Comunità! Vi aspettiamo Domenica 1 Gennaio alle 20:00 presso la sede del Forum dei Giovani, in via Michele Pironti, 144 alla frazione Misciano, per cominciare un anno all'insegna della solidarietà!!! Vi aspettiamo numerosi!!!
Articolo Precedente
Latina-Avellino: il pareggio dei rimpianti. Ora la sosta fino al 21 gennaio