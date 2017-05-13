Caricamento...

Montoro, ad Ostuni altro risultato straordinario per l'Orchestra "Galiani"

Redazione Avatar

di Redazione

13/05/2017

Dopo gli splendidi risultati a Trento e Todi, l'Orchestra "Galiani", dell'omonimo Istituto Comprensivo Statale di Torchiati di Montoro, ha conquistato ieri il primo posto assoluto del V° Concorso - Premio Musicale Nazionale “Antonio Legrottaglie”, nella Categoria 2 Sezione D (per scuole con un corso strumentale, per gruppi superiori ai 20 elementi) tenutosi al CineTeatro Roma di Ostuni (BR). Il Concorso Musicale Nazionale è intitolato ad un giovanissimo chitarrista scomparso prematuramente ed ha come intento quello di dare spazio e visibilità a giovani musicisti. Obiettivo della manifestazione, promossa dalla Scuola Secondaria di I° grado "Barnaba Bosco" e del Comune di Ostuni, è quello di far vivere ai partecipanti un momento di condivisione di interessi comuni, di gioia, e perchè no, anche di sana competizione attraverso il linguaggio formidabile e magico della musica. Si prefigge, inoltre, di stimolare scambi culturali ed esperienze musicali. I ragazzi dell'orchestra hanno emozionato la giuria con una splendida esibizione, grazie alla brillante direzione dei maestri Silvio Rossomando, Donino Gaudieri, Angelina Santucci e Umberto Spiniello. Un plauso particolare ai giovani vincitori Montoresi è giunto nell'immediatezza dal Sindaco Mario Bianchino e dal Vice Sindaco Elena De Piano a nome dell'intera Amministrazione Comunale. Lo stesso primo cittadino, unitamente al Vice, hanno espresso altresì un ringraziamento particolare alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Domenica Cirasuolo ed a quanti hanno collaborato attivamente nell'ambito scolastico con dedizione e disponibilità alla formazione musicale e quella culturale dei Giovani concittadini. L'Istituto Comprensivo Galiani ha ricevuto una borsa di studio del valore di 200€.
