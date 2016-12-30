Caricamento...

Montoro a Caliano torna "Le Notti delle Campanelle"

Redazione Avatar

di Redazione

30/12/2016

Montoro a Caliano torna
Montoro -  Torna per il terzo anno consecutivo il tradizionale appuntamento con "Le Notti delle Campanelle", l'evento promosso dalla Parrocchia Santi Eustachio e Antonio Abate, diretta da Don Domenico Spisso in collaborazione con l’associazione locale e patrocinato dal comune di Montoro. L’evento si terrà nei giorni 17 e 18 gennaio 2017 è un  momento di forte aggregazione sociale e sinergia, che coinvolge tutta la comunità di Caliano, nel tentativo di valorizzare attraverso un percorso enogastronomico, la produzione tipica del territorio montorese. Giovani, famiglie, bambini, anziani, comitati parrocchiali ed associazioni lavorano attivamente alla realizzazione dell’evento che intende mantenere viva la cultura locale e l’antica tradizione dedicata al Santo patrono. Per la manifestazione sarà allestita una tendo-struttura, dove si potranno degustare i prodotti tipici irpini proposti dal percorso enogastronomico. "Le Notti Delle Campanelle", una manifestazione che ormai da tre anni regala a Montoro una carrellata di ricche emozioni e soddisfazioni. Spazio al divertimento e all’allegria con la musica Folk, due giornate dedicate alla convivialità e all’accoglienza tipica montorese. Per raggiungere la meta: uscita Montoro Nord del raccorto autostradale Sa-Av, proseguire verso la Frazione Caliano. Foto portale facebook Benvenuti a Montoro
