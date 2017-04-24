Caricamento...

Mirabella Eclano: Lite tra minori: 14enne arrestato per tentato omicidio

Redazione Avatar

di Redazione

24/04/2017

Nella serata di sabato scorso, all’esterno di un esercizio pubblico di Mirabella Eclano (AV), un 14enne durante una lite veniva colpito con vari pugni al volto: nel cadere a terra batteva il capo. Immediatamente veniva soccorso e trasportato presso l’ospedale di Ariano Irpino; per l’aggravarsi delle condizioni, durante la notte di domenica veniva trasferito presso il presidio ospedaliero di Avellino e giudicato in prognosi riservata a causa delle ferite alla testa. I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, tempestivamente intervenuti sul posto, davano inizio ad accurate indagini identificando un 14enne del comune eclanese che, per futili motivi, aveva aggredito il coetaneo. Alla luce delle evidenze emerse, il ragazzo veniva dichiarato in stato di arresto in quanto ritenuto responsabile di tentato omicidio e, successivamente alle formalità di rito, tradotto presso idonea struttura penitenziaria a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.
