Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Mercogliano, ruba vestiti al Supermercato: denunciata per furto aggravato

Redazione Avatar

di Redazione

08/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Mercogliano, ruba vestiti al Supermercato: denunciata per furto aggravato
Continua senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino e che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Ed ancora una volta tali sforzi hanno portati i loro frutti. I fatti risalgono a qualche giorno fa: in un supermercato di Mercogliano una donna si era impossessata di vari indumenti, occultandoli nella propria borsa ed eludendo così il controllo  alle casse. Ma un preposto alla vendita del supermercato, accortasi del fare sospetto, ha subito allertato i Carabinieri che, giunti sul posto, identificavano la donna e recuperavano la refurtiva che veniva riconsegnata all’avente diritto. Alla luce delle evidenze emerse per la donna avellinese è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo, poiché ritenuta responsabile del reato di furto aggravato.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Montoro, Benessere Giovani, l'invito di SI e MBC a partecipare al bando

Articolo Successivo

Vende droga ad un minorenne: Arrestato 20enne di Grottaminarda

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018