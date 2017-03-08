Home Cronaca Vende droga ad un minorenne: Arrestato 20enne di Grottaminarda

di Redazione 08/03/2017

Prosegue l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. In tale contesto, dopo solo due giorni dall’arresto di un giovane spacciatore, un’altra importante attività è stata condotta a Grottaminarda dai militari della Compagnia di Ariano Irpino: all’esito di mirati servizi è stato tratto in arresto un 20enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito di una corposa attività preventiva nella lotta a quella deplorevole piaga rappresentata dal traffico di stupefacenti specialmente tra le fasce della popolazione giovanile, procedevano al controllo di quel ventenne, sorpreso nella villa comunale mentre cedeva della marijuana ad un 14enne. Tale azione, sebbene furtiva, non sfuggiva all’occhio dei militari operanti. All’esito della successiva perquisizione il 20enne veniva trovato in possesso di altre due bustine contenente la medesima sostanza stupefacente e di denaro contante, probabile provento dell’illecita attività. Lo stesso, già gravato da specifici precedenti di polizia, inchiodato alle proprie responsabilità dalle evidenze emergenti dalla flagranza di reato, è stato dichiarato in arresto e, successivamente alle formalità di rito espletate in Caserma, associato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione delle Procura della Repubblica di Benevento. Per il minore scattava invece la segnalazione alla Prefettura di Avellino ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 quale assuntore. Per le successive analisi qualitative e quantitative, la droga rinvenuta è stata inviata presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno.