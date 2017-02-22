Home Cronaca Mercogliano, giovane coppia romena sorpresi a rubare al supermercato

Mercogliano, giovane coppia romena sorpresi a rubare al supermercato

di Redazione 22/02/2017

Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino e che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, soprattutto durante le ore notturne ed in quei luoghi particolarmente colpite dal fenomeno, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. In un supermercato di Mercogliano ignoti si erano impossessati di costosi prodotti alimentari occultandoli all’intendo dei una borsa ed eludendo così i controlli alle casse. Ma i preposti alla vendita del supermercato, accortasi del fare sospetto dei due giovani, hanno subito allertato i Carabinieri della locale Stazione che, giunti sul posto, riuscivano a recuperare la refurtiva e a riconsegnarla all’avente diritto. Alla luce delle evidenze emerse, per i due giovani di origine romena e residenti a Mercogliano, già noti alle forze dell’ordine per analoghi reati, è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria in quanto ritenuti responsabili del reato di furto aggravato.