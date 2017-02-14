Home Cronaca Machete e Cocaina in auto, nei guai pregiudicato di Lauro

Machete e Cocaina in auto, nei guai pregiudicato di Lauro

di Redazione 14/02/2017

I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Avellino finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e della detenzione illegale di armi, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 40enne ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di strumenti atti ad offendere. In particolare, i militari della dipendente Stazione di Lauro, nel corso di specifica attività di controllo del territorio, fermavano un’autovettura che a seguito di verifica risultava sprovvista di copertura assicurativa e non sottoposta alla prevista revisione periodica. Da un più approfondito controllo, all’esito di perquisizione i carabinieri rinvenivano, occultato sotto il sedile di guida, un machete di circa 40 cm., per il quale l’uomo non era in grado di giustificarne il porto, nonché sostanza stupefacente di tipo cocaina. Alla luce delle evidenze emerse, per il 40enne scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino nonché la segnalazione all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90. L’autovettura, la droga ed il machete sono stati sottoposti a sequestro.