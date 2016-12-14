Caricamento...

L'irpina Maria Froncillo presenta il suo libro: Il mestiere di persuadere

di Redazione

14/12/2016

Venerdì 16 Dicembre a Napoli, dalle ore 17.30 alle 19.00 presso il Collegio Universitario “Villalta” (via Giuseppe Martucci 35 H), ci sarà la presentazione e il primo lancio del libro “Il mestiere di persuadere”(edizioni Iuppiter), scritto dalla giovanissima e brillante Irpina Maria Froncillo. Giovane studentessa di Giurisprudenza – indirizzo economico all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, lavora come stagista presso il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America. Consulente politico e giornalista per canale 58, fondatrice e responsabile della rubrica di consigli legali “Il Cavillo”, per il quotidiano economico “Il Denaro” scrive di Diritto del Lavoro e previdenza sociale. È assistente presso l’I.P.E. ( Istituto per le Ricerche e le Attività Educative ), ha svolto attività di docenza nel corso di preparazione al concorso di Medicina e Chirurgia. Impegnata nel sociale, è presidente del circolo culturale “Anelli di Talenti”. Il volume, edito da Iuppiter Edizioni, tratta delle tecniche di persuasione e leadership e degli schemi di miglioramento. Il manuale è utile a coloro che intendono, perciò, migliorare e potenziare le proprie capacità non solo in ambito professionale ma anche in quello personale.  Insieme all’autrice interverranno Manlio Marano, ideatore del fenomeno social la Divina Commedia on line, diventato un vero successo sia virtuale che nei teatri di napoli e Costantino Diana, Senatore Accademico presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e imprenditore.
Redazione

