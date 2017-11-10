Home Dai Comuni L’associazione E.A.V.V. festeggia i suoi primi 25 anni.

di Redazione 10/11/2017

Esattamente 25 anni fa, nasceva ufficialmente l’associazione di Volontariato E.A.V.V. di Grottolella, associazione che nacque grazie al coraggio e alla tenacia di un gruppo di amici, che vollero fondare un gruppo associativo che a distanza di tempo è ancora piu’ operativo, forte e radicato nella comunità di Grottolella e non solo, come dimostra l’alto numero di iscritti e associati registrato anche nell’ultimo anno. Tanti sono state le missioni e gli interventi posti in essere dalle guardie e dai volontari del Presidente Russo in questi lunghi e belli 25 anni , come ad esempio l’intervento tempestivo durante il terremoto del 2009 all’Aquila , durante il nevone in irpinia nel 2012 , i tanti interventi volta alla tutela del nostro paesaggio ambientale, senza dimenticare la tutela dei cinghiali e di molti amici a 4 zampe salvati dai volontari della associazione. Tanti giovani, che poi sono diventati adulti, si sono formati attraverso i corsi di protezione civile e i diversi momenti e seminari di studio organizzati dal Presidente Russo in questi anni. Non solo ragazzi, ma anche tante ragazze e donne hanno dato un contributo significativo alla associazione in questi anni, come ad esempio la Dott.ssa Lina Evangelista e la giovane Alessandra Cerrone. Tanti dunque sono già i ricordi da raccontare, ma tanta è la voglia invece di guardare al presente e di costruire un futuro che dia continuità alle iniziative fin qui fatte. “Tanti sono i ricordi che mi passano per la testa, tanti ricordi sono belli, e saranno sempre impressi nella mia mente e nel mio cuore, in questi 25 anni come associazione abbiamo sempre operato per il bene dei cittadini, tutelando l’ambiente e proteggendo tutte le razze animali minacciate dalla cattiveria e superbia umana. Abbiamo sempre dimostrato grande disponibilità e apertura verso i cittadini e verso le istituzioni, collaborando con tutti coloro i quali hanno mostrato di tenere a certi valori come quello della legalità e del rispetto delle regole. E siamo ancora qua, parafrasando una nota canzone di Vasco Rossi, per continuare nella nostra opera di volontariato e di concreto aiuto verso chi ne ha effettivamente bisogno. A breve organizzeremo un ennesimo corso di protezione civile, in collaborazione con tanti esperti della materia per far avvicinare soprattutto le nuove generazioni al mondo del volontariato, e infine ringrazio tutti coloro i quali in questi 25 anni hanno collaborato ed aderito alla nostra compagine associativa”- dichiara un raggiante e al tempo stesso emozionato Enrico Russo Presidente della associazione di volontariato E.A.V.V. di Grottolella