La EMILIO VIETRI MONTORO torna alla vittoria!

Davanti ad una bella cornice di pubblico, al Palazzetto dello sport di Montoro, le ragazze di coach Senatore ritrovano la vittoria.

Ormai alle spalle la scossa subita nella precedente gara del 5 novembre dove le stabiesi della "Link Campus University" si sono imposte per tre set a zero, le belle del volley montorese superano senza alcuna difficoltà la "Fiamma Torrese" per tre set a zero. Un risultato che non ammette repliche e tre punti importanti, dunque, per la squadra di Carmine Citro che dopo la sconfitta di Castellammare di Stabia riprendono la marcia nelle zone alte della classifica.

Per la seconda volta, in questa stagione, le padroni di casa non lasciano spazio ad errori e dimostrano il loro carattere alle ospiti. Ancora una volta il grande carattere della Emilio Vietri Montoro ha avuto la meglio.

Un successo prezioso contro la "Fiamma Torrese" per continuare il percorso verso le prime posizioni di questo nuovo ed entusiasmante campionato di Serie per la pallavolo montorese.

La prima squadra della Polisportiva Città di Montoro, alla ripresa degli allenamenti, preparerà la trasferta di Sessa Aurunca sempre con grande entusiasmo e fiducia in questo gruppo di giovani atlete forti e determinate! La trasferta che si giocherà sabato 18 novembre.

