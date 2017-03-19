Home Sport La Libertas Grottolella si aggiudica il derby con l’Altavilla

La Libertas Grottolella si aggiudica il derby con l’Altavilla

19/03/2017

Calcio Minore - Il derby tanto atteso tra Libertas Grottolella, e Hellas Altavilla è stato vinto dai ragazzi del presidente Angelo Grossi, i quali con una grossa partita hanno vinto contro un Altavilla Irpina che veniva da due risultati utili, raggiungendo 29 punti nella classifica generale . Decisivi i goal realizzati dai due attaccanti della Libertas , infatti la gara si è aperta con il goal di Domenico Di Padova dopo 13 minuti, ed è stata chiusa da Antonio Tropeano classe 85 a cinque minuti dal termine . A parte il risultato la partita è stata praticamente a senso unico, infatti i ragazzi del Grottolella guidati da mister Federico De Vito in panchina, hanno tenuto sempre in mano il pallino del gioco , confezionando numerose palle da goal che hanno legittimato una importante vittoria che rilancia le ambizioni di alta classica della Libertas . Dunque dopo la sconfitta di domenica scorsa , la Libertas Grottolella con la vittoria di oggi guarda con più fiducia e speranza al futuro prossimo . " Sono molto contento della vittoria di oggi , e' stato importante che le reti siano state segnati dai nostri attaccanti , oggi è stato importante conquistare i tre punti. I ragazzi hanno reagito immediatamente alla sconfitta della scorsa settimana, questi tre punti fanno classifica e sopratutto morale, oggi abbiamo dimostrato di essere una ottima squadra , possiamo giocarcela con tutti e siamo consapevoli dei nostri mezzi tecnici , ringrazio i ragazzi per la vittoria è sopratutto il mister Federico De Vito per l'ottimo lavoro fin qui svolto al timone della squadra , sono davvero contento e felice , e sono molto fiducioso rispetto alle prossime partite che ci attendono prima della sosta di Pasqua. " - così si espresso al termine della partita Angelo Grossi Presidente della Libertas Grottolella.